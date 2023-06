ROMA - Una voce di mercato arriva dalla Spagna: " Lasu Reinier del Real Madrid". Al momento nessuna conferma, ma il talento brasiliano di 21 anni è uno dei profili che stuzzicano di più tra i giovani che giocano in Europa. Il Real lo ha pagato 3 ......Roma 24/02/2022 - Europa League /- Porto / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Sergio Conceica Secondo O Jogo , quotidiano sportivo portoghese, il presidente De Laurentiis haa ...De Laurentiis ha già avviato le trattativa, ha già4 milioni al tecnico del Porto che ne ... L'ex Inter evuole prendere tempo e attendere offerte più allettanti, magari da altri club ...

Lazio, offerto Reinier: chi è il giocatore jolly del Real Madrid Corriere dello Sport

Anche in questa stagione ha avuto modo di farsi valere come una pedina essenziale, ma finora il futuro di Luis Alberto alla Lazio resta in bilico ... avrebbe informato il club di aver ricevuto ...Voci dalla Spagna vogliono i biancocelesti sul talento brasiliano di 21 anni. Lo paragonano a Kakà, ma non è ancora ...