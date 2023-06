Lazio | allenamento a Formello in vista dell’Empoli | out Marusic | torna Cataldi

(Di giovedì 1 giugno 2023) Lacontinua a sudare nel centro sportivo diindell’ultima partita di campionato contro l’Empoli. Prima del rompete le righe, però, Maurizio Sarri vuole un’ultima prova di forza dai suoi, il degno saluto a una stagione che, in Italia, ha visto i biancocelesti grandi protagonisti. Per la trasferta in terra toscana sarà sicuramente assente, operato di ernia inguinale prima della Cremonese, ma tornerà, ormai recuperato; difficile vederlo titolare, ma potrebbe disputare uno spezzone subentrando a Vecino, che si piazzerà ancora in mediana insieme a Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Pronto a ritrovare la titolarità, invece, Felipe Anderson mentre il ballottaggio è aperto tra Pedro e Zaccagni, così come in difesa tra Lazzari e Pellegrini con Hysaj pronto a traslocare di ...

Ai microfoni di Pro Sport, l'ex capitano dellaStefan Radu ha parlato di quali saranno le possibili strade per il suo futuro dopo l'addio al ... Mi terrò comunque in. Per me la vita ...Il difensore della, che dopo l'ultima giornata di Serie A chiuderà la sua carriera da ... Mi terrò comunque in'. Poi, in una sorta di lascito per i più giovani, ha aggiunto: 'Bisogna ...Durante l'evento si svolgerà anche l'ultimodella stagione del Progetto Rugby - Autismo,... All'iniziativa ha il patrocinio del Consiglio Regionale del, Assessorato ai Grandi Eventi, ...

Allenamento Lazio: seduta tattica di ripresa Lazio News 24

FORMELLO - Penultimo allenamento pre-Empoli, quindi della stagione. La rosa andrà in vacanza direttamente al triplice fischio di sabato sera. È rimasta soltanto la ...QUI FORMELLO- La banda biancoceleste torna ad allenarsi al centro sportivo di Formello per preparare l'ultima gara stagionale contro l'Empoli ...