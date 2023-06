Il ministro degli Esteri russo, Serghei, ha detto di escludere che il prossimodei Brics possa essere spostato dal Sudafrica a un Paese che non abbia aderito alla Corte penale internazionale (Cpi).lo ha dichiarato in ...Incontro oggi in Sudafrica tra i ministri degli Esteri dei Brics in vista deldi agosto: ci sarà anche. ha annunciato che firmerà accordi bilaterali di cooperazione con l'Eritrea....ospitando a inizio giugno 2023 una Città del capo fra i ministri degli Esteri del blocco. Fra gli argomenti sul tavolo degli invitati, incluso il ministro degli Esteri russo Sergey, ...

Lavrov, 'il vertice dei Paesi Brics con Putin non sarà spostato' - Mondo Agenzia ANSA

L’ipotesi non è stata confermata dal governo. Pretoria dovrebbe ospitare a fine agosto il leader russo, ma la sua adesione alla Corte dell’Aia imporrebbe l’arresto ...Gli sforzi degli Stati Uniti per mantenere il controllo dell’Africa, quelli della Francia per mantenere il suo impero d’oltre mare e la recente campagna d’Africa del premier italiano Meloni nel tentat ...