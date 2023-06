Lavoro | Istat | + 48 mila occupati in un mese | +390 mila in un anno

(Di giovedì 1 giugno 2023) Altri segnali positivi per l'economia dell'Italia, dopo quelli di ieri su Pil e inflazione, arrivano dal mondo delha diffuso i dati di aprile e sono tutti dati positivi: +48sono stati gliin più rispetto alprecedenti e se si guarda al rapportosul'aumento è ancora più sensibile:. Ovviamente scende il tasso di disoccupazione che cala dello 0,1% portandosi al 7,8%. Da segnalare che cresce ilautonomo ed i contratti a tempo indeterminato mentre sono in calo i contratti a termine. A trainare la crescita soprattutto le donne

