(Di giovedì 1 giugno 2023) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Dopo la crisi occupazionale degli ultimi anni, di cui ne hanno fatto le spese per prime le donne, oggi iIstat sulsegnano una crescita importante e confermano il clima di fiducia percepito dallein questi primi mesi di". Così, in una nota, Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "La disoccupazione - prosegue - continua a calare, ad aprile al 7,8% con una riduzione di 0,1 punti rispetto a marzo e di 0,4 punti su aprile 2022. Sono le donne che, con un + 52 mila unità, fanno da traino alla ripresa occupazionale e crescono di 1,4 punti sullo stesso periodo dello scorso anno. Un vero e proprio boom lo segna il numero di dipendenti stabili, che ad aprile sale a 468mila sull'anno, con una diminuzione di quelli a termine. Dopo il ...

Per oltre un'ora e mezzo la premier si è confrontata con i ministri Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, e i capigruppo di Camera e Senato di Fratelli d'Italia, Tommasoe Lucio Malan. Presente ..."Il Mes è come un'automobile. Può essere utile se ti serve per andare al, decisamente meno se la usi per fare una rapina. E, ovviamente, ogni riferimento all'impiego ...astensioni di Tommaso...... infatti, erano presenti i due capigruppo al Camera e Senato, Tommasoe Lucio Malan, oltre al ... confermando che il disegno di legge a cui è alil suo ministero arriverà "entro l'estate" e ...

Lavoro: Foti, 'dati incoraggianti, imprese si fidano di governo Meloni' Civonline

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Dopo la crisi occupazionale degli ultimi anni, di cui ne hanno fatto le spese per prime le donne, oggi i dati Istat sul lavoro segnano una crescita importante e confermano ..."Dopo la crisi occupazionale degli ultimi anni, di cui hanno fatto le spese per prime le donne, oggi i dati ISTAT sul lavoro segnano una crescita importante e confermano il clima di fiducia percepito ...