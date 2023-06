Lautaro Martinez | destino intrecciato con Alvarez Mondiali | poi…

Leggi su inter-news

(Di giovedì 1 giugno 2023) La storia die Julianè veramente particolare. I due giocatori sono stati protagonisti dell’Argentina vincitrice del Mondiale in Qatar, si affronteranno ora anche in finale di Champions League.ha vissuto una stagione da protagonista assoluto. L’attaccante dell’Inter è diventato vero leader della squadra nerazzurra e guidato i suoi a suon di gol per la vittoria di due trofei. La doppietta in finale di Coppa Italia prima, poi la rete del 3-0 in Supercoppa Italiana contro il Milan a Riad. La crescita dell’argentino è stata netta rispetto agli scorsi anni, non solo i numeri descrivono la portata del suo apporto.ha vinto un Mondiale, risultando decisivo con il rigore della semifinale con ...