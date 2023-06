Lautaro | 'Inter nettamente superiore al Milan | godiamoci la finale di Champions'

Tutti vogliono essere allo stadio Ataturk per spingeree compagni oltre l'ostacolo ... I tifosi dell'potranno partecipare al contest direttamente dall'app di Socios.com. E, in caso di ......- Dzeko . L'allenatore userà il cannone belga sicuramente a partita in corso per ripartire e mettere sotto pressione la difesa di Guardiola . Le 3 certezze dell'autorizzano i tifosi a ...Martinez e Augustina Gandolfo sposi. Per l'occasione tutto l'è sceso in campo per festeggiare il matrimonio del compagno di squadra. Tutti eccetto Leo Messi , la cui assenza non è ...

Klinsmann: "Lautaro è all'altezza di Haaland. Dzeko inizia, ma dal 60' Lukaku..." La Gazzetta dello Sport

Le parole del Toro: "Dobbiamo godercela perché non capita tutti i giorni di giocare una finale di Champions League" ...Le parole del Toro: "Dobbiamo godercela perché non capita tutti i giorni di giocare una finale di Champions League" ...