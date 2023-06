“Lascia il posto a lei” Antonella Clerici | già deciso | la notizia dalla Rai è ufficiale

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 giugno 2023) Stagione complicata per la Rai, proprio nelle ore scorse è arrivata unasuche nessuno voleva sapere. Nei giorni scorsi la conduttrice era stata costretta ad annullare la diretta di una puntata di ‘È sempre mezzogiorno’ a causa di un’influenza. Così scriveva: “Ko. Oggi per la prima volta da che ho memoria non sarò con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto” ha scrittonella descrizione del post Instagram. >“Le cose stanno così”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la scoperta definitiva “Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti…”. Tantissimi i messaggi di pronta guarigione arrivati.è tornata in video ma presto non la vedremo più. C’è una data infatti per il suo addio stagionale ed ...