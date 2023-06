L’arma in più della Provincia di Trento | «Contro gli orsi pericolosi i Forestali sparino pallettoni di gomma»

(Di giovedì 1 giugno 2023) A mali estremi, estremi rimedi. Dopo l’aggressione mortale di Jj4 ai danni del runner 26enne Andrea Papi, ladista studiando una serie di misure più severe per evitare altri incontri spiacevoli, se non tragici, tra uomini e. Tra queste, si apprende oggi dall’aggiornamento periodico pubblicato sul portalele dei grandi carnivori, c’è anche la possibilità di spararedigliqualora «si registrino casi di eccessiva confidenza con l’uomo o frequentazioni di centri abitati e pertinenze di allevamenti». Questa almeno è la richiesta che l’amministrazionele ha chiesto a Ispra di autorizzare, di modo da poter effettuare, tramite il personale del Corpo forestale, azioni di ...

...creare le condizioni affinché queste vicende non debbano... mentre il deputato Mauro Rotelli , in una missiva ha sottolineato'... i rappresentanti delle associazioni d'dei Bersaglieri e dei ...... limitrofo a Parma; i corpi non furono mairitrovati. Allo ...'agente che ne raccolse le generalità si ricordava del suo nome e ... 'Ho impugnato quell'da fuoco e ho sparato ai miei genitori e ...Poliziotto era anche'assassino, Massimiliano Carpineti, scappato a bordo di una ... con la stessacon cui ha esploso tre colpi ... Adesso non, ricostruisce Repubblica . Romano prestava servizio ...