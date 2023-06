L' arbitro Taylor aggredito dai tifosi della Roma in aeroporto I video

(Di giovedì 1 giugno 2023) L'inglesee la sua famiglia sono stati aggrediti da decine diincrociati nell'di Budapest il giorno dopo la finale di Europa League persa dai giallorossi contro il Siviglia.ha ricevuto insulti e minacce che hanno choccato la figlia (in lacrime) e costretto gli agenti a farlo riparare insieme alla famiglia in una stanza, presa d'assalto dalla folla. E' volata anche una sedia verso di lui e un giovane italiano è stato fermato (tratto da Twitter)

vedi anche Mourinho insulta l'dopo finale di Europa League. VIDEO Siviglia - Roma, l'assediato in aeroporto dai tifosi: insulti e cori, vola anche una sedia Mourinho furioso, insulta l'a fine partita: 'Non era rigore, sei una vergogna' ...La Roma non ci sta e si scaglia contro Anthony, l'della finale di Europa League persa dai giallorossi. Dopo l'incontro ravvicinato con José Mourinho nel garage della Puskas Arena e quello - tutt'altro che amichevole - con alcuni ...

Succede di tutto all'aeroporto di Budapest. L'arbitro della Finale di Europa League preso di mira dai supporter giallorossi.