L' arbitro Marciniak rischia di non arbitrare Inter - City di Champions | ' Accuse choc di antisemitismo'

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il giorno dopo la rabbia della Roma per l'arbitraggio dell'inglese Taylor, accusato da Mourinho di aver indirizzato la finale di Europa League a favore del Siviglia , spuntano altri guai per gli ...

... l'Taylor assediato in aeroporto dai tifosi: insulti e cori, vola anche una sedia Mourinho furioso, insulta l'Taylor a fine partita: 'Non era rigore, sei una vergogna', la ...Leggi anche Il discorso di Mou alla squadra: 'Niente lacrime, solo orgoglio' Clamoroso, cambia l'di Inter - Cityavrebbe partecipato a un evento antisemita Mourinho, le richieste e ...L'Uefa ha designato Szymoncomeper la finale di Champions League tra Inter e Manchester City (in programma il 10 prossimo giugno), ma a sorpresa il polacco potrebbe essere sostituito. Il direttore di gara è ...

Champions, bufera su Marciniak: cambia l'arbitro della finale - Sportmediaset Sport Mediaset

Domani sarà un giorno particolare con l’Uefa che si esprimerà in merito alla richiesta di sospendere l’arbitro Marciniak. Il fischietto polacco, scelto dal massimo organismo del calcio europeo, è ...Il direttore di gara polacco Szymon Marciniak potrebbe essere sostituito dall'UEFA dopo le notizie sulla partecipazione in Polonia a un evento organizzato dal leader dell'estrema destra polacca Mentze ...