L’alluvione in Emilia-Romagna | focus sugli aiuti a “Dritto e Rovescio”

(Di giovedì 1 giugno 2023) Milano, Trasmissione Tv– Paolo Del DebbioNella puntata del 1° giugno in onda su Retequattro si parlerà anche della sicurezza nelle città italiane, intervista a Orietta Berti per i suoi 80 anni Giovedì 1° giugno, nel nuovo appuntamento con “”, in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio dedicherà ampio spazio alla tragica alluvione che ha colpito l’con un particolaresu cosa sia necessario fare per aiutare i cittadini che hanno perso casa e lavoro e per prevenire simili disastri ambientali in futuro. Nel corso della puntata, un approfondimento sulla sicurezza nelle città italiane, con una pagina dedicata al caso di Bruna, la donna trans presa a manganellate durante un intervento della polizia locale a ...