Lago Maggiore | il caso degli 007 | l' ipotesi summit per spiare oligarchi e russi Ecco perché gli agenti erano sulla barca

(Di giovedì 1 giugno 2023) Non una semplice gita in, un pranzo tra colleghi o una rimpatriata domenicale. Si è trattato di una vera e propria riunione di lavoro - ovviamente segreta - tra 007 italiani e...

La missione degli 007 naufragati nel Lago Maggiore: in abiti casual al pranzo nel locale stellato Corriere Milano

Monitoraggio degli oligarchi, controspionaggio industriale o scambio sull'Iran Ecco le ipotesi sulla "crociera dell'intelligence" del Lago Maggiore finita in tragedia domenica scorsa ...Non una semplice gita in barca, un pranzo tra colleghi o una rimpatriata domenicale. Si è trattato di una vera e propria riunione di lavoro - ovviamente segreta - tra 007 italiani ...