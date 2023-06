(Di giovedì 1 giugno 2023) In base alle scorse proiezioni, "non posdircisulle stime, ma avremo nuove proiezioni nel nostro incontro del 15 giugno, e queste daranno una foto aggiornata ...

ha spiegato che sull'inflazione di fondoci sono prove che abbia raggiunto il picco: "A oggi, tutte le misurazioni monitorate dalla Bce sono ancora forti. E se rimarranno tali dipenderà ...ha spiegato che sull'inflazione di fondoci sono prove che abbia raggiunto il picco: "Ad oggi, tutte le misurazioni monitorate dalla Bce sono ancora forti. E se rimarranno tali dipenderà ..."Questo e' l'effetto desiderato della nostra politica - ha precisato- : vogliamo che le condizioni di finanziamento si inaspriscano. E, finora, questoe' andato a scapito della ...

Lagarde, 'non siamo ancora soddisfatti dell'inflazione' Agenzia ANSA

In base alle scorse proiezioni, "non possiamo dirci ancora soddisfatti sulle stime dell'inflazione, ma avremo nuove proiezioni nel nostro incontro del 15 giugno, e queste daranno una foto aggiornata c ...A marzo la Bce ha previsto un’inflazione media annua del 2,1% nel 2025, ancora leggermente superiore al target fissato.