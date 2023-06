Ladri lasciano l' auto sui binari | ritardi sulla linea Roma-Cassino

(Di giovedì 1 giugno 2023) AGI -in fuga hanno abbandonato l'nei pressi dei, causando disagiferroviaria. È accaduto nella notte nel tratto ferroviario compreso tra Anagni e Colleferro. I malviventi, dopo aver compiuto un furto a danno di una struttura ricettiva, scoperti e inseguiti dai carabinieri di Colleferro, si sono dati alla fuga, e, messi alle strette dai militari, sono stati costretti ad abbandonare una Bmw in prossimità deie a dileguarsi nelle campagne. Quindi, sono state avviate le operazioni di recupero della vettura: al lavoro i vigili del fuoco di Colleferro dotati di gru, i Carabinieri e la Polfer, e i treni diretti ao ahanno avuto notevoli...

