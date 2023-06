L’addio al calcio di Hamsik l’uomo simbolo del Napoli di De Laurentiis

(Di giovedì 1 giugno 2023) Secondo una celebre leggenda di origini cinesi, ognuno di noi porta sin dalla nascita al mignolo della mano sinistra un filo rosso invisibile, che ci lega indissolubilmente alla nostra anima gemella. Due persone unite dall’Akai ito – così si chiama – hanno i destini incrociati: non c’è tempo o distanza che tenga di fronte a un legame tanto forte, inscalfibile. Chissà se c’è un filo rosso a legare Mareked il. Forse sì, forse no. Ma è senz’altro curioso che il calciatore più rappresentativo dell’era Deappenda le scarpette al chiodo proprio mentre ildi Derealizza il suo destino, quel sogno che nel settembre del 2007 aveva le sembianze del miraggio. A quel tempo, il centrocampista slovacco, contestato al suo arrivo, segnava alla Sampdoria il suo primo gol ...

