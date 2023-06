L’addio a Micheal | Capriglia gremita per i funerali del 49enne morto investito Video e Foto

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn silenzio surreale quello che si respira nel piccolo borgo diIrpinia, comune ai piedi del capoluogo unito nel dolore per rendere l’ultimo saluto a, ilrimasto ucciso dopo un investimento sulla variante lo scorso 25 maggio. Il senso infinito della tragedia è cristallizzata negli occhi di Domenico e Mattia, i due piccoli figli dell’uomo quasi increduli e disorientati a capire che stanno partecipando aldel loro papà. Mamma Mariangela invece non trattiene le lacrime, la disperazione ad accettare quanto accaduto. Ed è proprio a lei che si rivolge durante l’omelia il parroco di, don Vincenzo. Chiede “perdono” ammettendo che anche per lui non è facile trovare le parole adatte rispetto alla tragedia. “Venerdì ero a casa quando mi sono ...