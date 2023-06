(Di giovedì 1 giugno 2023) Prima del ritrovamento del cadavere, prima della confessione,ha denunciato la scomparsa della fidanzataTramontana, di 29 anni, incinta al settimo mese. Ha nascosto il corpo in un lembo di terra, dietro ai box di una palazzina in via Monte Rosa a Senago, nel Milanese, non lontano dall’abitazione della coppia, quando Briganti lo raggiunge al telefono. La giornalista chiede all’uomo – ora indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale – di ricostruire la vicenda: “, potresti aiutarci a capire?” e lui risponde: “Non ho voglia di parlare”. La giornalista replica: “Non?”. E lui: “Ho già le mie cose nella testa. Grazie mille. Chiudo”.

Prima del ritrovamento del cadavere, prima della confessione, Alessandro Impagnatiello aveva denunciato la scomparsa della fidanzata Giulia Tramontana, di 29 anni, incinta al settimo mese. Aveva ...'Martedì pomeriggio abbiamo ricevuto ladel signor Mario Visani residente in via Sottofiume a San Lorenzo che segnalava la ...dove molti di noi hanno perso la casa ma cerchiamo di aiutare......retribuito e non tutelato come in pubblicità a queste mamme converrà provare a fare una... asili e materne aperte fino alle 19:30 e pure in estate, soldi a pioggia, sgravi fiscali per...

La telefonata di Chi l'ha visto ad Alessandro Impagnatiello: “Non vuoi trovare Giulia” RaiNews

Ha nascosto il corpo in un lembo di terra, dietro ai box di una palazzina in via Monte Rosa a Senago, nel Milanese, non lontano dall’abitazione della coppia, quando Briganti lo raggiunge al telefono.La donna è incinta di sette mesi ed è scomparsa domenica scorsa da Senago (MI): ecco gli ultimi aggiornamenti sul caso ...