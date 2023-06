La svolta nel caso di Giulia Tramontano in diretta a “Chi l’ha visto?” Il sopralluogo della Scientifica e la madre della vittima | “Penso solo cose negative”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) Era l’1.55 di questa notte quando le agenzie hanno battuto la notizia del ritrovamento del corpo senza vita di, la 29enne incinta al settimo mese residente a Senago, nel Milanese, di cui da sabato 27 maggio non si avevano più notizie. Il suo cadavere era nascosto in una intercapedine dietro un edificio che ospita alcuni box in via Monte Rosa sempre nella cittadina dell’hinterland di Milano. Questo è stato il culmine di una serata che hagli inquirenti arrivare allanelgiovane scomparsa e tutto (o quasi) è avvenuto intv, durante la puntata di “Chi?” in onda su Rai 3. La trasmissione di Federica Sciarelli nonha dato in ...