La sua linea di eyeliner nero è ormai la più copiata tra le giovanissime Così come le sue acconciature Tant’è che persino il marchio di piastre e tool per capelli Ghd l’ha scelta recentemente come sua ambasciatrice

(Di giovedì 1 giugno 2023) Maria Esposito di Mare Fuori per Ghd Duet Style Classe 2003, Maria Esposito, è diventata in pochissimi mesi la beauty icon italiana della Gen Z. Un’ondata di notorietàtravolta sin da subito quando nel 2021 è entrata a far parte del cast di Mare Fuori, la serie cult targata Rai Fiction sulle vite degli adolescenti nel carcere minorile di Napoli. Il suo personaggio, Rosa Ricci, è la classica cattiva ragazza dal cuore buono. E la giovane attrice partenopea, con i sui tatuaggi ribelli, è davvero perfetta in questo ruolo. A definirne il beauty look non sono stati, però, solo i tattoo. La suadila piùtra lele sue. ...