(Di giovedì 1 giugno 2023) L'astro nascente dell'Atalanta fa gola anche in Premier League. Dall'Inghilterra si rincorrono le voci di un forte interesse del Manchesterper Rasmus, attaccante da 8 gol e 4 assist ...

Si dice che l'ex Sturm Graz sia in vantaggio sull'altro obiettivo di mercato del club, Randal Kolo Muani dell'Eintracht Francoforte. Inoltre pare che il direttore dello United, John Murtough, ...Lo accolsero nel settembre del 1985 distribuendo una cartellina allacon un riassunto sulla ... Quando lasciò l'Europa, Georgi parlava poco l'e impiegò meno di poco per abbracciare il ...Sprinter di scena a Palazzo Vecchio. La conferenzadella vigilia del 'Golden Gala Pietro Mennea' a Firenze dà spazio a Fred Kerley, statunitense,...di una capra e la scritta 'Goat' che in...

La stampa inglese insiste: "Hojlund verso lo United per 50-60 milioni" La Gazzetta dello Sport

L’attaccante danese dell’Atalanta sarebbe il preferito del tecnico dei Red Devils ten Hag. In cima alla lista davanti a Harry Kane e Kolo Muani ...(ANSA) - LONDRA, 01 GIU - La sfuriata pubblica di José Mourinho contro la terna arbitrale che ha diretto la finale di Europa League ha avuto grande spazio sulla stampa britannica, che non ...