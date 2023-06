La sorella di Giulia Tramontano sui social | «Grazie a chi ci ha dato una speranza da una famiglia distrutta»

(Di giovedì 1 giugno 2023) Chiaraha voluto ringraziare chi nei giorni scorsi ha aiutato nelle ricerche di sua, la 29enne incinta al settimo mese scomparsa da Senago e ritrovata senza vita oggi 1 giugno. Suila ragazza non dedica neanche una parola per Alessandro Impagnatiello, il fidanzato di suaaccusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiara sceglie innanzitutto di ringraziare le persone che sono state vicine alla sua: «di averciladi trovarla.di averci creduto e aiutato.dal profondo del cuore di una, di fratelli che non hanno avuto la possibilità di cullare il ...

La famiglia non aveva mai creduto nell'allontatamento spontaneo di, perché, aveva spiegato ... La7.it - Claudia Tramontano, ladi Gi ulia, la giovane uccisa a Senago , nel milanese, usa ...Lalancia un appello sui social: " Noi cerchiamo, non indaghiamo e non condanniamo" . La madre, intervistata in tv è convinta che le sia successo qualcosa di grave, perchè la figlia ...Il saluto dei genitori e del fratello e lae' rivolto a, incinta di 7 mesi e al bambino che aspettava dal suo assassino e di cui aveva gia' scelto il nome, Thiago. Davanti alla fila di ...

Giulia Tramontano, la sorella: "Una famiglia distrutta, ma grazie a chi ci ha aiutato" Adnkronos

Claudia Tramontano, la sorella di Giulia, la giovane uccisa a Senago, nel milanese, usa parole piene di sentimento nel suo post su Instagram: "Grazie dal profondo del cuore di una famiglia distrutta, ...«Ampie tracce di sangue vicino a casa». Quando ieri sera i carabinieri le hanno trovate, Alessandro Impagnatiello, barman trentenne, è crollato. «Sì, ho ...