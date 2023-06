La sorella di Giulia Tramontano | «Grazie di averci dato la speranza di trovarla»

(Di giovedì 1 giugno 2023) La famiglia della 29enne uccisa dal compagno non aveva mai creduto all’allontanamento spontaneo della donna

Giulia Tramontano, la sorella sui social: "Ci avete dato la speranza di trovarla, grazie" TGCOM

«Grazie. Grazie di averci dato la speranza di trovarla. Grazie di averci creduto ed aiutato. Grazie dal profondo del cuore di una famiglia distrutta, di fratelli che non hanno avuto ...Giulia, Chiara, Marco, mamma e papà. Con una foto che immortala la famiglia Tramontano - al completo, sorridente, davanti al chiosco di un mercatino di Natale -, postata su Instagram, la sorella della ...