La scoperta di Kepler | tre nuovi pianeti fuori dal nostro sistema solare

I dati raccolti dimostrano il successo della missione: ladi un trio di pianeti extrasolari è stata recentemente pubblicata nell'articolo 'Ultime scoperte planetarie di: due nuovi ...Infatti, dalle informazioni dell'ultima campagna è emerso un terzetto di mondi extrasolari : laè stata illustrata nell' articolo "'s last planet discoveries: two new planets and one ...... è sempre stato, fin dalla prima conferma delladi un esopianeta nel 1992, di grande ... hanno misurato, grazie ai dati del telescopiodella Nasa e del telescopio Gaia dell'Esa, l' ...

Kepler, sulla breccia fino all’ultimo Global Science

Identificati tre esopianeti nei dati raccolti dal telescopio al termine della sua attività. Studio su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ...Grazie all'aiuto dei dilettanti, sono stati ora trovati tre di quelli che potrebbero essere gli ultimi esopianeti scoperti dal telescopio spaziale Kepler ...