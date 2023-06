La sconfitta secondo Mourinho | in bilico tra rilancio e addio alla Roma | da Bove preso mano al “sei una disgrazia” all’arbitro

(Di giovedì 1 giugno 2023)fine ilnzo non è riuscito a trasformarsi in un capolavoro. Colpa di un finale poco lieto e molto amaro, a tratti surreale, sicuramente crudele, che però non può intaccare la maestosità di una trama lunga un anno. Sotto il cielo di Budapestha perso incredibilmente quella finale di Europa League che incredibilmente aveva conquistato. E lo ha fatto con una squadra plasmata a sua immagine e somiglianza, straziata nella carne dopo un recupero lungo quasi quanto i due tempi supplementari, arrivata ai rigori senza rigoristi, impiombata da un arbitraggio opinabile. José, l’uomo che aveva detto di venire subito dopo Dio, si è scoperto improvvisamente u. L’uomo che non aveva mai perso una finale europea si è trovato a soccombere al timone di una squadra che invece i trofei se li è spesso lasciati sfuggire ...

...un tecnico di enorme carisma e capacità come il portoghese è potuta arrivare a giocarsi il... I Friedkin stanno facendo sforzi enormi e altri ne dovranno fare, perch laai rigori ...Jose Mourinho non ha resistito alladopo la finale di Europa League persa dalla Roma contro il Siviglia. E a farne le spese soprattutto l'arbitro inglese Anthony Taylor che,il portoghese, non aveva fischiato un rigore ..." Vi garantisco che la Nigeria sarà governata in modo imparzialela costituzione e lo stato ... con i sostenitori di Abubakar e di Obi che non vogliono accettare la, per come è ...

La sconfitta secondo Mourinho, in bilico tra rilancio e addio alla Roma: da Bove preso mano al “sei una… Il Fatto Quotidiano

“Che disgrazia, siete una disgrazia”. Così Josè Mourinho, tecnico della Roma, ha apostrofato la squadra arbitrale all’interno dello stadio di Budapest dopo la sconfitta dei giallorossi nella finale di ...Più dei trofei, la sua importanza è nell'aver trasformato i giallorossi in pretendenti credibili per la vittoria ...