La Sampdoria ora ha un futuro

(Di giovedì 1 giugno 2023) Pare che molti abbiano tirato l’alba per le strade di Genova, quelle attorno a Corte Lambruschini, la sede della. Volevano festeggiare. Tifosi con addosso t-shirt nere, strettissime. “Giù le mani dalla Samp”, c’era scritto sopra. Caratteri di un bel color giallo fluo, per illuminare il buio. L’incubo è finito, e adesso nessuno vuole più sentire nominare Massimo Ferrero. La squadra è salva, i blucerchiati non andranno in Serie D: niente fallimento. “Per noi è come aver vinto due campionati”, dicono i tifosi. Il giorno dopo la cessione del club ad Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi anche il lungomare del capoluogo ligure sembra più calmo, persino più luminoso. Solo il presidente Marco Lanna ha ancora il fiatone e il telefono continua a squillare. Per lui gli ultimi sono stati due giorni duri, infiniti, quasi cruenti: “Ci sono ancora tante cose da fare. ...

Avevi ragione, e forse soloabbiamo capito bene cosa tu intendessi , 'finché i tifosi dellacanteranno non ci saranno problemi per il futuro''.Radrizzani -, arrivata la firma sull'accordo preliminare per il passaggio della società. E adesso... Servirà ancora qualche giorno per completare ufficialmente la cessione dellaagli imprenditori Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, ma è già stato raggiunto l'accordo preliminare per la vendita delle quote societarie e sono state conferite al Consiglio di ...La partita tra Napoli e, valida per l'ultima giornata di campionato, inizierà alle 18.30 , con le immagini delle premiazioni trasmesse da DAZN. Al termine del match, intorno alle 21 , inizierà la festa che sarà ...

Napoli-Sampdoria, Serie A: data, programma, orario, tv e streaming OA Sport

I blucerchiati non falliranno, la squadra ripartirà dalla Serie B con una nuova proprietà. L’èra Massimo Ferrero si è chiusa ..."GRAZIE! Sono stati anni, mesi, giorni, ore e minuti infiniti quelli che abbiamo affrontato. Navigando in un mare in tempesta, davanti a mille difficoltà ...