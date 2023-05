La Roma perde la finale di Europa League | cosa cambia per le squadre di Serie A

(Di giovedì 1 giugno 2023) Da pochi istanti è terminata laditra Siviglia eandata in scena alla Puskas Arena di Budapest in Ungheria. Al vantaggio dei giallorossi, arrivato al minuto numero 33 del primo tempo con Paulo Dybala, hanno risposto gli andalusi ad inizio ripresa. La rete del pareggio è stata ottenuta grazie ad un autogol fortuito di Gianluca Mancini. Vince il Siviglia dopo la lotteria dei calci di rigore.per lediA? Per avere un quadro più chiaro della situazione è necessario attendere ladi Conferenceche vedrà impegnata la seconda delle treitaliane impegnate nelle competizioni europee. Mercoledì 7 a giugno a Praga si giocherà West Ham – ...

Argomenti minori centocelle ragazzi scomparsi Video del giorno Santoro senza filtri su Fazio e Annunziata: "L'azienda cima io non li sopporto"... la 7(se laarriva 5o 6 Se lavince l'Europa League e arriva 7 non ci saranno italiane in Conference SE LALA FINALE DI EUROPA LEAGUE Champions : Napoli, Lazio, Inter, Milan In ...... avviene l'8 maggio quando Jovanotti , in giro in bicicletta per le vie di unaprimaverile e assonnata e in collegamento in diretta con Fiorello,inavvertitamente il telefono che viene ...

Europa League: Mourinho e Siviglia, comunque vada, sarà una prima Tuttosport

Settima Coppa UEFA/Europa League per il Siviglia, che infligge la prima delusione europea al "Re di Coppa" José Mourinho. Sono serviti i calci di rigore, dopo il gol di Dybala al 35', l'autorete di ...La Roma è beffata ai rigori e sfuma il primo obiettivo europeo dell'Italia, in questa stagione che vede tre squadre italiane in finale nelle competizioni continentali: José Mourinho perde sul campo di ...