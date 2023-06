La resistenza ucraina passa anche dall’energia eolica

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 1 giugno 2023) «L’ha una storia secolare di produzione di petrolio e gas, e possiede notevoli riserve di idrocarburi. Allo stesso tempo, ha un grande potenziale a livello di energie rinnovabili, ma rimane in gran parte inutilizzato». Recita così il “profilo energetico”, redatto dagli esperti dall’Agenzia internazionale dell’energia (Iea), riferito al Paese che nel febbraio 2022 è stato invaso e attaccato dalle forze militari russe. Prima della guerra, stando ai dati di fine 2020 del Center for strategic and international studies, circa il dodici per cento dell’energiaproveniva da fonti rinnovabili e non dannose per il clima. Una cifra senza dubbio contenuta (la media dell’Unione europea supera il venti per cento), ma frutto di una crescita che, passo dopo passo, ha visto il mix elettrico di Kyjiv diventare sempre più eterogeneo. Nel 2018, sostiene ...