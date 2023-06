“La Rai ha scelto loro” Dopo l’addio di Fabio Fazio e Lucia Annunziata | manca solo l’annuncio

(Di giovedì 1 giugno 2023)dila Rai si muove, pronti a tornare due volti storici della tv di Stato.non c’è ancora ma pare che le trattative siano ben avviata emolto ma molto contenti di tornare. Un umore totalmente diverso da quello dicome, del resto, si capiva bene dal tenore delle sue parole affidate ad una lettera inviata ai vertici Rai. “Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni”. >“Seiuna grandissima ignorante”. Sonia Bruganelli massacrata sotto alla nuova foto. Ma stavolta finisce diversamente… “Vi arrivo perché non ...

... la serie cult targataFiction sulle vite degli adolescenti nel carcere minorile di Napoli. Il ... dopo aver collaborato con top influencer come Chiara Ferragni e , Ghd hadi puntare su Maria ...... quest'anno ospitato dal 2 al 4 giugno a Gangi e che manterra il tema gialo scorso anno a ... con Francesco Giorgino, giornalista nella Direzione Informativa, docente universitario LUISS, ...A tagliare il nastro è stata la presidente diCom Teresa De Santis, il presidente della Giunta ... ha detto De Santis 'Ringrazio gli organizzatori di averdi nuovo Pescara, la città dell'...

Siviglia-Roma in diretta in chiaro: i telecronisti di Rai e Sky Calcio e Finanza

Il sindaco chiarisce anche in consiglio comunale, dopo le polemiche per le parole dell'assessore Bertucco trasmesse dal programma di Rai 3 ...Non che questa nuova Rai gli faccia ribrezzo, come fa ribrezzo a Fazio, Annunziata e Gramellini. Ma, dopo un dialogo con i nuovi vertici della Tv di Stato, ha scelto di restare a condurre Quarta ...