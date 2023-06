La protesta della «Nord» per Atalanta-Monza | spazio vuoto sulla gradinata e venti minuti di silenzio

(Di giovedì 1 giugno 2023) Le decisionitifoseria per domenica 4 giugno a Bergamo, ultima partita del Campionato di serie A. Le iniziative dopo la squalifica decisa in seguito ai cori durante-Juventus.

... ha palesemente contestato le grandi difficoltà ad accedere ai biglietti per il match contro gli uomini di Guardiola e la contemporanea mancanza di un sostegno da partesocietà. La......Pas (Partecipazione attiva studentesca) ha organizzato mercoledì 31 maggio un sit in di... Si è parlato soprattuttocarenza degli spazi, in particolare è stato fatto presente da tutti i ...Allo stesso tempo, però, è proprio il desiderio insopprimibile di vivere sempre un po' al di sopra delle regole altrui, per seguire le sue, a dargli la potenzacontestazione ...

La protesta anarchica, festosa e sbruffona di Gezi Park, dieci anni fa Radio Popolare

Se invece installi solo i cookie strettamente necessari, visualizzerai pubblicità generalista casuale anziché personalizzata, che potrebbe infastidire la tua navigazione perché non sarà possibile ...Città del Vaticano – Nel tardo pomeriggio, poco prima della chiusura ai turisti della basilica di San Pietro, un uomo con un balzo fulmineo è riuscito a salire ...