La Promessa | le anticipazioni della puntata di giovedì 1 giugno

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ledi oggi,nuova soap La, come al solito in onda su Canale5. Prima un riepilogoprecedente: Il sergente passa in rassegna ogni abitante de La Promesa e conferma che l’arma usata per uccidere Tomas sia un oggetto appuntito lungo circa dieci centimetri. Potrebbe trattarsi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: La, la nuova soap di Canale5: ecco quando inizia, orario e trama La, si parte! Ecco ledi lunedì 29 maggio La, ...