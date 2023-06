La piattaforma digitale non decolla | rosso per la società di Morattino

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ha fatto appena in tempo a chiudere il primo bilancio e ha già dovuto chiudere i battenti NPlus,per favorire l’offerta e lo scambio, da parte di soggetti autorizzati, di non performing loans (npl) lanciata a fine del 2020 da Angelomario Moratti (detto “Mao”) figlio di Massimo, presidente della quotata Saras, e Luigi Bianchi, patrom di Sydema Systems Developement Management, gruppo nato alla fine degli anni settanta con lo studio e lo sviluppo di soluzioni informatiche in grado di supportare il business del settore bancario. Segui su affaritaliani.it

Lo sketch sulla sicurezza'A quanti anni ci si può iscrivere su Instagram, e come Ci sono ...funzionano concretamente È possibile porre dei limiti di tempo all'utilizzo dellaO ...... realtà leader nell'accompagnare le medie e grandi aziende, italiane ed internazionali, nei percorsi di innovazione. Con Aura Immersive viene offerta alle scuole unaintegrata ...NPlus fallisce, nel 2021 ricavi per soli 19mila euro e perdite per 21mila euro Ha fatto appena in tempo a chiudere il primo bilancio e ha già dovuto chiudere i battenti NPlus ,per favorire l'offerta e lo scambio, da parte di soggetti autorizzati, di non performing loans (npl) lanciata a fine del 2020 da Angelomario Moratti (detto 'Mao') figlio di ...

NPlus, fallisce la piattaforma digitale di Morattino: bilancio in rosso Affaritaliani.it

L'alleanza tra NVIDIA e Microsoft per il cloud gaming si rinsalda ulteriormente con l'arrivo a breve dell'intera serie di Age of Empires sulla piattaforma in game streaming ... in procinto di ampliare ...Su Amazon è disponibile uno Smart TV Nokia QLED da 43 pollici al prezzo minimo storico di 270 euro che diventa il modello da prendere oggi.