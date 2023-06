La pesante sconfitta di Sinner al Roland Garros

Leggi su agi

(Di giovedì 1 giugno 2023) AGI - Delusione per Janniksconfitto in cinque set al secondo turno degli Open di tennis di Parigi alsuperato da Daniel Altmaier, 24enne tedesco n.79 del mondo, che già gli aveva creato qualche grattacapo di troppo al debutto negli scorsi Us Open. Il punteggio finale per il tedesco: 6-7 7-6 1-6 7-6 7-5. BATTLE ROYALE 5 hours and 26 mins later, @daniel altmaier outlastsin an epic 7-6(0), 7-6(7), 6-1, 7-6(4), 7-5 to make the #third round. pic.twitter.com/v6EeOd1WFk —(@) June 1, 2023 L'altoatesino stenta a entrare in partita ma vince il primo set a tie break (7-0), per poi perdere il secondo sempre al tie break (9-7). Nel terzo set ...