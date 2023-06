La nota showgirl beccata con il misterioso compagno

(Di giovedì 1 giugno 2023) Personaggi Tv. Laè stata paparazzata dal settimanale “Chi” insieme al. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte della diretta interessata, ma le foto non mentono. La, infatti, è stata paparazzata mentre bacia appassionatamente l’uomo in macchina. I due erano stati avvistati insieme già sette anni fa. (Continua…) Leggi anche: Alba Parietti ha un nuovo fidanzato? L’indiscrezione Leggi anche: Belen Rodriguez, l’episodio che le ha fatto perdere la testa: cos’è successoinsieme alIncredibile scoop del settimanale “Chi”: i paparazzi hanno beccato lain compagnia di ...

E comeuna follower dell'influencer e26enne : 'Brava Aurora. Non mostrare il volto di tuo figlio e proteggilo come stai facendo'. In effetti, sul viso di Aurora Ramazzotti si legge una ...Cavagna,soprattutto per essere stata l'infermiera sexy di Striscia la Notizia , ha pubblicato ... Nell'intervista, laha ribadito, più di 30 anni dopo, di essere ancora della sua idea: "...... arriva la risposta dell'altragenoveseper l'abbondanza delle sue forme giunoniche: Angela Cavagna. 'Trova le differenze - scrive Angela Cavagna, senza citare direttamente la rivale, a ...

Elisabetta Canalis sempre in formissima: di nuovo sul ring a giugno ... Calciomercato.com

Antonella Mosetti, il bikini minuscolo non contiene niente: la showgirl si mostra in maniera incredibile come suo solito, davanzale esposto, si sogna ...Rumors su Wanda Nara che riguardano la sua conduzione a MasterChef Argentina. Pare che ci sia un feeling particolare con un ...