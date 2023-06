Basta con l'analisi disordinata, condotta come capita capita, soggetta a mille interpretazioni, della classica segnalazione di un Ufo, un oggetto volante non identificato. Adesso lavederci chiaro e trovare un metodo univoco per affrontare, con la giusta scientificità, tutti gli avvistamenti futuri. 'La questione - dicono dall'ente con sede a Houston, Texas - è molto ...... c'è chiarrivare su Marte, come Musk, chi invece investe in orbita bassa come Branson con Virgin Galactic o compagnie per costruire stazioni spaziali private - prosegue Carrozzo - la...... e l'Italia più di altri grazie al parallelo canale bilaterale con la. Ma ci siamo sempre ... Poi vi è il "cosa" sifare concretamente. E infine il "come" farlo. Questi devono essere i motori ...

La NASA vuole dare una mano a studiare gli UFO Il Post

È stato il primo incontro pubblico tenuto dal dipartimento della Nasa che si occupa delle osservazioni di Ufo. È emerso che sono stati indagati oltre 800 ...Una task force di 16 esperti dovrà stabilire un unico metodo per analizzare tutte le segnalazioni, il più attendibile possibile. “La ...