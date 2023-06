La mobilitazione per la pace in Ucraina rischia di perdere di vista il quadro generale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) A volte mi chiedo se valga davvero la pena di proseguire a postare testi da bastian contrario,la reazione che scatenano in buona parte dei lettori. Taluni attratti irresistibilmente dall’opportunità di avere il blogger a un tiro di sputo, altri infastiditi dalla mia scrittura (barocca? E perché non gotica o neoclassica?); soprattutto molti irritati dalla messa in discussione di certezze per loro rassicuranti. Per cui mi sono calati addosso gli addebiti più improbabili. Di recente quello di “nordista leghista” perché criticavo il furore padronale del boss di Napoli Calcio (al pari di colleghi milanesi e torinesi). Ultimo di una serie di insulti, da servo del Pd a comunista, destrorso o fan di Beppe Grillo. Tutto perché – all’alba dei 76 anni – continuo a praticare il vecchio adagio del “non bersela”. Così come intendo fare quest’oggi prendendo le distanze da ...