La mia f*** si riprende Elly Schlein | quella frase che nessuno ha notato

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) Forse non tutti lo sanno ma la segretaria del Pd, quando ancora segretaria non era, ha scritto un libro (La nostra parte, ed. Mondadori) nel quale illustra la sua idea di sinistra., come spiega il lancio promozionale del suo volume, "prova a ricostruire il filo che unisce le sfide della sinistra in una visione che manca alla politica ma che si fa sempre più largo nelle mobilitazioni delle nuove generazioni e nella società". Quindi lain un passaggio - come osserva il sito affaritaliani.it - cita il cartello che capeggia contro il patriarcato alla Women's March on London del 2017: "My pussy grabs back" (tradotto, "la miasi", sottinteso la libertà). Insomma, ecco che dopo i celebri slogan "Peace e love" e "Yes, we can", ora il Pd si ...