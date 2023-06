La lunga storia d’amore tra Lacoste e il Roland Garros

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 1 giugno 2023) Quella trae ilè una. Tutto ebbe inizio sul finire degli anni ‘20 del secolo scorso, quando il signor René, grande tennista francese oltre che stilista e imprenditore, mise in commercio la polo modello 1212. Pare chevolesse, per giocare, un indumento che fosse al contempo comodo e funzionale, ma anche elegante: dall’unione tra la camicia (col colletto) e la t-shirt (un tempo usata come biancheria intima) nacque appunto la polo. A cui poi lui aggiunse il logo del coccodrillo (così lo chiamavano gli amici: Il Coccodrillo, per la tenacia dimostrata in campo, non mollava mai la preda!). La polo divenne ben presto icona del brand, ma soprattutto marchio di stile tra i ...