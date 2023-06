La ‘Longarina’ al centro dello scontro tra il fratello di Francesco Totti e la sorella di Ilary Blasi | a rimetterci i bambini

(Di giovedì 1 giugno 2023) La separazione trasi fa sempre più ingarbugliata e nelle vicende dei due ex coniugi entrano in ballo ora anche ildell’ex capitano giallorosso, Riccardoe ladella conduttrice dell’Isola dei Famosi, Silvia. La questione sorta tra i due è, tutto sommato, semplice, ildel numero 10 aveva preso in gestione di campi di calcio dellasoccer school dalladella più nota– alla quale er Pupone aveva affidato l’Asd Longarina –, ma essendo moroso da gennaio 2021 gli è arrivata a maggio l’ingiunzione di pagamento, come riporta La Repubblica, che Riccardoha deciso di ignorare. Una scelta ...

sportivo che il numero 10 ha dato in gestione all'Asd Lonagarina , della sorella dell'ex ... di mezzo ci vanno i baby calciatori della: la soccer school dell'ex capitano chiusa, ...Estratto dell'articolo di Flaminia Savelli per 'il Messaggero' riccardo francesco totti 'I nostri figli stanno pagando questioni familiari che non dovrebbero neanche conoscere. Non c'è nessuno sfratto ...La, inoltre, ha un grande valore affettivo per la famiglia Totti, che ha voluto ... stavolta, a farne le spese sono stati gli atleti che da anni usufruivano dei campi del...