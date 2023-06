(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – In questo periodo è intensissima l’attività di educazione ambientale con le scuole della Sezionedi Benevento. Laè impegnata sia in attività didattiche in aula e negli spazi circostanti gli edifici scolastici sia ad accompagnare le scolaresche“ZoneBeneventane” che da diversi anni gestisce con le sole forze del volontariato senza alcun contributo pubblico. Molto significative a questo riguardo sono risultate le visite in bici dell’Oasi“ZoneBeneventane” delle scolaresche di due istituti scolastici, uno pugliese e l’altro beneventano. Infatti nel mese di aprile due classi seconde della scuola secondaria di primo grado del plesso scolastico di Ordona, parte dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” ...

La Lipu guida gli studenti nell'Oasi 'Zone Umide Beneventane'

