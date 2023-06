La Juventus non può fare a meno di Vlahovic | il motivo

(Di giovedì 1 giugno 2023) Nella prossima stagione, ladeve ripartire da Valhovic; i bianconeri, infatti, non possonodel centravanti serbo. Contro il Milan, nell’ultima partita casalinga della stagione, è arrivata una sconfitta per la; ennesimo passo falso dei bianconeri all’interno di un campionato veramente difficile.(LaPresse)Il gol di Giroud, su cross di Calabria, è bastato per battere i bianconeri; i ragazzi di Allegri, nel secondo tempo, non sono riusciti a rimontare la partita sia per la buonissima attenzione difensiva dei rossoneri sia per la poca cattiveria dellache ha creato solamente l’occasione con Danilo verso la fine del secondo tempo. La sensazione è che, dopo quanto successo prima della gara con l’Empoli, sia stata la mazzata definitiva alla ...

Sta per arrivare il momento dei bilanci per la, alla quale manca solamente una partita per chiudere la sua stagione. Novanta minuti che serviranno a chiudere il cerchio di un cammino cheha regalato grandi soddisfazioni. Fuori subito ...'Tudor conserva un rating alto in Italia e in particolare alla, dove ha giocato (1998 - ... Ma il finale di stagioneè stato liscio, dopo la sconfitta di Lens che ha visto il club ...Commenta per primo Zdenek Zeman torna a pungere lae il sistema calcio italiano. Al termine della sfida tra il suo Pescara e l'Entella, ... Si è deciso didecidere perché forse così conviene ...

Non solo Juve! Napoli, Roma, Bergamo: giustizia e procure in fermento Tuttosport

Niente recupero in extremis per Zlatan Ibrahimovic. Lo sottolinea anche La Gazzetta dello Sport oggi in vista dell’ultima giornata di campionato: “Appuntamento per questa mattina a Milanello: dopo i t ...E cosa vuoi dire a Mourinho – prosegue il giornalista – che è stato capace di trascinare questa squadra là dove Barcellona, United, Juventus e altre big scese dalla Champions non sono riuscite a ...