La Fiom in trasferta a Parigi per chiedere un incontro a Stellantis | il viaggio dei 100 delegati da Torino simbolo della parabola dell’ex Fiat

Le Maire: "La normativa Euro 7 è inutile" La protesta indella: a Parigi da Tavares per la Festa della Repubblica L'ultimo rilancio di Portovesme: una giga factory per il recupero ...Venerdì 2 giugno lasarà a Parigi - Poissy con una delegazione di cento lavoratrici e lavoratori di Stellantis provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. La '' ha lo scopo di ...Abbonati per leggere anche La protesta indella: a Parigi da Tavares per la Festa ...

"Investire di più su Mirafiori", Fiom-CGIL in trasferta a Parigi RaiNews

Presidio davanti al Palazzo civico di Torino. Poi manifestazione, il 2 giugno, davanti alla sede di Stellantis, a Poissy. In 10 anni si è passati da 19mila a 12 mila dipendenti. Negli anni '70 erano 6 ...Se ancora ci fossero dubbi su da che parte pendono gli equilibri del gruppo franco – italiano Stellantis, oggi è arrivato l’ennesimo suggerimento. Il gruppo ha inaugurato a Douvin, nel Nord della Fran ...