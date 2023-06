La figuraccia dell’avvocato che ha citato sentenze false “suggerite” da ChatGPT

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 1 giugno 2023) Un caso emblematico che, al momento, dovrebbe mettere al riparo dal timore che l’intelligenza artificiale possa sostituire l’essere umano in ogni lavoro. Questa vicenda arriva dagli Stati Uniti, direttamente dal Tribunale di Manhattan, dove un avvocato ha deciso di affidarsi quasi completamente alle ricerche e ai suggerimenti dell’AI per trovarea sostegno del proprio assistito in una causa contro una compagnia aerea colombiana. Peccato per lui che lecitate fossero, con una pessima figura (e non solo) per lui e per. LEGGI ANCHE > Un giudice del Texas ha vietato agli avvocati di usare contenuti prodotti conLa vicenda nasce dalla causa intentata da un cittadino, R. M., nei confronti di Avianca. L’uomo hain giudizio la compagnia aerea ...