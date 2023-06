La fabbrica del cinema Ieri al liceo Mamiani | oggi premiati ai David

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 1 giugno 2023) Non si sa se è per via dell’intrinsecatograficità dell’edificio, con il cortile ampio e l’ingresso maestoso, se c’entra l’ubicazione lungo la cerniera che collega Roma nord e Roma sud (quartiere Prati) o se anche il, come i suoi gemelli diversi del centro (Tasso, Visconti e Virgilio), e come il gemello diverso nordico (Parini di Milano), ha quella capacità di far sentire gli studenti e gli ex studenti come parte di una comunità ufficiosa a vita. Ufficiosa ma radicata nell’immaginario collettivo di chi c’è stato, e in quanto tale capace di creare reti non dichiarate e spontanee di persone che magari alneanche si conoscevano, ma che si riconoscono ex post, in ambienti contigui, per comune appartenenza a quella lontana piccola-grande storia tra i banchi. Fatto sta che, ...