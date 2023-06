(Di giovedì 1 giugno 2023) A Chisinau e Oslo si discute di Ucraina nell'Alleanza Atlantica, ma non c'è l'accelerazione che il presidente sperava in vista del summit di luglio a Vilnius. Frenano soprattutto Germania e Olanda, che vogliono includere Kiev solo a guerra finita. E non si sblocca lo stallo sulla Svezia: Stoltenberg costretto di nuovo a trattare con Erdogan

Parlando in particolare del suo incontro al Museo della Pace con il presidente ucrainoha ... Forteha suscitato in loro anche il 'G7 Leaders' Hiroshima Vision on Nuclear Disarmament" ...Non alludo al suo sdilinquirsi verso la "marionetta impazzita", atteggiamento comunque ai ...concetto fondamentale perfino tra chi verso gli attuali vertici dell'Unione prova soloe ...Da parte ditraspare laper il mancato rispetto degli Accordi di Minsk. All'epoca mediatori furono Francia e Germania. Ora che la situazione è più grave, gli "attori" devono essere ...

La delusione di Zelensky. Le porte della Nato restano lontane (di L ... L'HuffPost

A Chisinau e Oslo si discute di Ucraina nell'Alleanza Atlantica, ma non c'è l'accelerazione che il presidente sperava in vista del summit di luglio a Vilnius.Impossibile un ingresso rapido dell’Ucraina nell’Unione, più perseguibile la via degli accordi parziali che possano dare il tempo alle ferite di rimarginarsi ...