La delusione di Sinner | ' ' Avrei dovuto essere più felice in campo' '

Mangiapane) Dopo quasi cinque ore e mezza, tante occasioni non sfruttate e una uscita di scena dolorosa che ha interrotto anzitempo il suo sogno Slam,ha racchiuso tutta lain un ...AGI -per Janniksconfitto in cinque set al secondo turno degli Open di tennis di Parigi al Roland Garros superato da Daniel Altmaier, 24enne tedesco n.79 del mondo, che già gli aveva ..."Oggi ho sbagliato diverse cose, ma è andata così. Mettiamo via questa sconfitta e poi si riparte sull'erba": cosi, tra lae l'amarezza, Jannikin conferenza stampa dopo la sconfitta con il tedesco Daniel Altmaier al secondo turno del Roland Garros. Un bilancio della terra rossa "La stagione sulla terra ...

Roland Garros: delusione Sinner, non sfrutta due match point nel quarto set e subisce la rimonta di Altmaier. Una ... LiveTennis.it

Due match point, al quarto set, non finalizzati e un'altra eliminazione che dovrà essere riscattata. Jannik Sinner, dopo l'eliminazione agli Internazionali d'Italia da Cerundolo, dovrà riscattare un'a ..."Forse mi aspetto troppo" Jannik Sinner ha analizzato in conferenza stampa il sorprendente ko contro Altmaier al Roland Garros, dopo un match durato 5 ore e mezza. Evidente la delusione ...