La ‘Coppa Siviglia’ prende la strada della Spagna | la Roma beffata ai calci di rigore

(Di giovedì 1 giugno 2023) Si è decisa aidila finale di Europa League tra Siviglia e, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e dei supplementari. La squadra di Mourinho passa in vantaggio con un gol del solito Dybala, al 55? il pareggio degli spagnoli con l’autogol di Mancini. Il Siviglia vince la settima Europa Leaguesua storia e si conferma sempre più una specialistacompetizione. Ladeve rinviare la vittoria del trofeo, è arrivata la seconda sconfitta in una finale. La cronaca Mourinho ritrova Dybala, reduce da un infortunio e non ancora al 100 per cento, al suo fianco Abraham. Il Siviglia risponde con Gil, Torres e Ocampos alle spalle di En Nesyri. La tensione è altissima, le due squadre si giocano tantissimo. Grande giocata di Dybala e tiro di Spinazzola, si salva Bounou. ...

