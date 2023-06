La citycar green che ha sconvolto il mercato | costa meno di uno scooter ed è una bomba

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 1 giugno 2023) Unadal prezzo accessibile e zero emissioni: l’ultimo modello che si appresta a sconvolgere ildelle automobili potrebbe ben presto riscuotere un grande successo: le caratteristiche della vettura. Non c’è niente di più comodo per chi vive in città e non deve affrontare lunghi viaggi poter contare su auto dalle dimensioni più ridotte e di piccola taglia. È quanto di meglio per agevolarsi durante il consueto traffico e ottenere più facilmente un posto dove poter parcheggiare l’auto, mentre si è impegnati a lavoro o a svolere delle commissioni. L’ideale sarebbe poter avere a disposizione ciò senza però rinunciare a una vettura che garantisca buone prestazioni. L’impegno di diverse aziende produttrici ultimamente è proprio quello di garantire questo binomio: comodità/praticità ma anche velocità/agilità. Un marchio su tutti potrebbe avere a ...