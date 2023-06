La Cina investe e scommette anche sul litio argentino

Leggi su formiche

(Di giovedì 1 giugno 2023) Nella giornata di mercoledì, la visita del ministro dell’Economia, Sergio Massa, a Shanghai, insieme a rappresentanti dell’industria mineraria cinesi non poteva che concludersi positivamente: Pechino investirà importanti capitali nel Paese per sviluppare progetti estrattivi di. Infatti, nel secondo giorno della visita ufficiale il ministro Massa ha incontrato i dirigenti dell’azienda Tibet Summit Resources, discutendo dei progetti di Salar Arizaro e Salar de Diablillos per la costruzione di un impianto di raffinazione – step fondamentale lungo la supply chain e punto critico per i produttori di batterie e OEMs nel settore automotive – nella provincia di Salta. Massa era accompagnato dal vice capo di Gabinetto, Juan Manuel Olmos; dal ministro dei Trasporti, Diego Giuliano; dall’Ambasciatorein ...