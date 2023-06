La borsa di Tokyo chiude in rialzo su accordo Usa a tetto debito

Ladichiude in rialzo sostenuta dall'accordo raggiunto negli Usa sul tetto al debito federale che allontana il rischio di default degli Stati Uniti. Il Nikkei ha terminato gli scambi con un ...In aumento ladi, insieme alle altre piazze asiatiche, sostenute dall'accordo raggiunto tra Casa Bianca e parlamento statunitense sul tetto al debito federale. L'accordo, il cui testo passa ora al ...Apertura di seduta all'insegna della cautela dopo la contrazione degli indici azionari statunitensi e in attesa del voto finale del Congresso americano sul tetto al debito Ladiha iniziato gli scambi all'insegna della cautela, dopo la contrazione degli indici azionari statunitensi e in attesa del voto finale del Congresso americano per l'innalzamento del tetto ...

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,01% Borsa Italiana

(Teleborsa) - In aumento la Borsa di Tokyo, insieme alle altre piazze asiatiche, sostenute dall'accordo raggiunto tra Casa Bianca e parlamento statunitense sul tetto al debito federale. L’accordo, il ...Borse asiatiche prevalentemente positive, dopo che la Camera dei Rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti ha approvato il Fiscal Responsibility Act, ovvero il testo dell’accordo raggiunto nel fi ...